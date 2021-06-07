Профицит платёжного баланса РК в апреле резко сократился

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По данным Банка Кореи, опубликованным 8 июня, профицит текущего платёжного баланса РК составил в апреле 1 млрд 910 млн долларов. Это на 5 млрд 910 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Сокращение вызвано тем, что из-за роста цен на нефть увеличились расходы на импорт. Профицит товарного баланса составил в апреле 4 млрд 560 млн долларов, что на 3 млрд 360 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Экспорт, который составляет половину экономики страны, составил в апреле 52 млрд 170 млн долларов, увеличившись на 46,9% в годовом исчислении на фоне высокого спроса на полупроводники и автомобили. Импорт увеличился за тот же период на 36,7%, составив 47 млрд 610 млн долларов, в результате чего профицит торгового баланса составил 4 млрд 560 млн долларов. Экспорт пострадал из-за пандемии COVID-19. Но темпы спада снизились с июня прошлого года, поскольку основные экономики начали постепенно возобновлять деловую активность и ослаблять ограничения на границах.