РК и Великобритания обсудят сотрудничество в оборонной промышленности

Photo : YONHAP News

8 июня РК и Великобритания проведут ежегодное совещание по вопросам сотрудничества в оборонной промышленности. Оно состоится в Пусане, а делегации двух стран возглавят заместитель директора Корейского агентства оборонных закупок Со Хён Чжин и директор департамента защиты и безопасности международной торговли Великобритании Марк Голдсак. В совещании примут участие представители шести компаний из двух стран. Будут обсуждаться планы закупок вооружений и совместные исследования. Великобритания - ведущая страна в оборонном секторе, обладающая передовыми технологиями вооружений. Она является важным партнёром РК в проведении совместных исследований и обмене технологиями, - заявил представитель Корейского агентства оборонных закупок. Две страны проводят такие встречи ежегодно с момента подписания в 1993 году меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в оборонной промышленности. Во втором полугодии британский авианосец HMS Queen Elizabeth совершит заход в порт Пусана.