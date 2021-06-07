В РК второй день подряд менее 500 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 7 июня в стране зарегистрированы 454 новых случая COVID-19. Менее 500 инфицированных выявляются два дня подряд, однако медики не считают данный факт признаком спада пандемии, ожидая рост заболеваемости во второй половине недели, когда активизируется тестирование. Общее число заболевших с начала пандемии составило 145.091. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 1.975 человек. Коэффициент смертности 1,36%. По состоянию на конец суток 7 июня, одной дозой вакцины привиты 8 млн 450 тыс. человек, или 16,5% населения. Полностью вакцинированы 2 млн 290 тыс. человек, или 4,5% населения. За минувшие сутки 551 человек выписан из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 135.412 человек. Проходят лечение 7.704 человека.