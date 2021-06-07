Продолжается расследование самоубийства женщины-сержанта ВВС

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Расследование обстоятельств самоубийства женщины-сержанта ВВС, ставшей жертвой сексуальных домогательств, продолжается. 7 июня следственная группа военной прокуратуры провела обыски в квартирах и служебных помещениях трёх военнослужащих, в той или иной степени причастных к домогательствам. Как сообщил на брифинге представитель министерства обороны Пу Сын Чхан, 8 июня начались допросы подозреваемых в соучастии в преступлении. Допрошены, в частности, двое начальников потерпевшей, которые на прошлой неделе были освобождены от своих обязанностей за попытку уговорить жертву отказаться от подачи жалобы, а также техник-сержант, который управлял автомобилем, в котором произошёл инцидент. Один из начальников также подозревается в домогательствах по отношению к потерпевшей. Техник-сержант является свидетелем инцидента, но на допросе он заявил, что сидел за рулём автомобиля и не видел происходящего на заднем сиденье. Отвечая на вопрос, знал ли об инциденте министр обороны Со Ук, представитель министерства сказал, что он получил первое сообщение 25 мая, через три дня после того, как жертву нашёл мёртвой её муж. Согласно показаниям мужа потерпевшей, после её смерти следователи изъяли принадлежавшие ей мобильный телефон и ноутбук. Однако это произошло лишь через девять дней после смерти, а обвиняемый в домогательствах был вызван на допрос только через 55 дней после поступления в прокуратуру заявления потерпевшей. Семья потерпевшей подала жалобу на судью военного суда, назначенного адвокатом потерпевшей, обвинив его в неисполнении своих обязанностей. Он даже не встретился с потерпевшей. Инцидент в ВВС вызвал большой общественный резонанс. Выступая 6 июня на церемонии по случаю Дня памяти павших воинов, президент РК Мун Чжэ Ин призвал защищать права человека и повседневную жизнь тех, кто посвящает себя делу защиты народа.