МАГАТЭ подозревает КНДР в производстве плутония

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выявило в Северной Корее признаки проведения работ по выделению плутония из отработанного реакторного топлива. Полученный материал может быть использован для создания ядерного оружия,- заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая 7 июня с ежеквартальным докладом о деятельности агентства. Над предприятием в окрестностях Пхеньяна, которое обслуживает лабораторию по переработке ядерных отходов, продолжает подниматься пар, однако на основе этого наблюдения невозможно точно подтвердить факт ведущейся переработки,- отметил Рафаэль Гросси. В течение последних трёх месяцев не было никаких признаков работ на главном реакторе в Ёнбёне, где, как считают специалисты МАГАТЭ, производился плутоний для ядерного оружия. МАГАТЭ не имеет доступа к ядерным объектам Северной Кореи с 2009 года, когда оттуда были высланы инспекторы агентства. Спутниковые снимки позволяют получить лишь ограниченный объём информации.