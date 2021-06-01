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Политика

Генпрокуратура отвергла план реформ, предложенный минюстом

Write: 2021-06-08 12:38:48Update: 2021-06-08 18:18:05

Photo : KBS News

8 июня генеральная прокуратура РК отказалась принять план реформирования, предложенный министерством юстиции. Он предусматривает существенное ограничение следственных полномочий прокуратуры. Соответствующее решение было принято в ходе состоявшегося накануне совещания генерального прокурора Ким О Су со старшими прокурорами. В принятом заявлении говорится, что попытки министерства юстиции ограничить полномочия прокуратуры, включая требование получать предварительные разрешения на проведение расследований, «неприемлемы». Предложенный план, если он будет реализован, неизбежно приведёт к «вакууму», который будет препятствовать быстрому расследованию дел, а также может «серьёзно подорвать политический нейтралитет и независимость прокуратуры»,- говорится в заявлении. План министерства является частью реформы прокуратуры, проводимой правительством Мун Чжэ Ина, которая сосредоточена на передаче ряда её полномочий полиции и новому органу по борьбе с коррупцией среди высокопоставленных должностных лиц. «Реорганизация прокуратуры должна быть проведена в соответствии с высшими законами, включая Закон о прокуратуре, а не ослаблять способность правительства бороться с преступлениями», - говорится в заявлении генпрокуратуры. Напомним, что 21 января приступило к работе Управление по коррупционным делам среди высших госслужащих. В штате управления - 25 прокуроров и 40 следователей. Независимый орган уполномочен расследовать коррупционные дела с участием бывших и действующих государственных служащих, включая президента, депутатов Национального собрания, сотрудников прокуратуры, судей, высокопоставленных полицейских и военных, а также членов их семей. 
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