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Северная Корея столкнулась с серьёзным гуманитарным кризисом из-за отсутствия продовольственной безопасности и ограниченного здравоохранения. Ситуация усугубляется глобальными санкциями и коронавирусом, - заявила международная неправительственная организация «Проект оценки потенциала» (Assessment Capacities Project). Она назвала Северную Корею страной с «высоким» уровнем серьёзности гуманитарного кризиса. Это второй по величине уровень шестиуровневой шкалы оценки опасности кризиса. Кроме того, Северная Корея отнесена к странам с «высокими ограничениями» в гуманитарном доступе. По оценке экспертов, более 10 млн северокорейцев нуждаются в гуманитарной помощи, поскольку они имеют ограниченный доступ к основным услугам, таким как здравоохранение и чистая вода. Строгие меры против COVID-19, включая закрытие границ, также будут иметь «долгосрочные последствия» для северокорейской экономики,- говорится в отчёте.