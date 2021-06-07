В 2020 году выбросы парниковых газов в РК снизились на 7,3%

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В 2020 объем выбросов парниковых газов составил в РК 648 млн 600 тыс. тонн, что на 7,3% меньше, в 2019 году, и на 10,9% меньше по сравнению с 2018 годом. Как сообщили 8 июня в министерстве экологии, сокращение частично вызвано снижением экономической активности во время пандемии COVID-19. В энергетическом секторе выбросы сократились на 7,8%, а в промышленном производстве – на 7,1%. Выбросы от производства электроэнергии снизились на 12,4% из-за сокращения использования угля и большего использования возобновляемых источников энергии в соответствии с политикой правительства по борьбе с мелкой пылью и изменением климата. Выбросы от транспортного сектора снизились на 4,1% из-за сокращения поездок в условиях пандемии и более широкого использования транспортных средств с низким уровнем выбросов. Правила социального дистанцирования и запреты на собрания привели к снижению потребления бензина на 2%, а дизельного топлива на 5%, в то время как интенсивность движения на скоростных автомагистралях снизилась на 3%. Выбросы из жилых домов выросли на 0,3%, а на предприятиях и в государственном секторе они снизились на 9,9%. Коэффициент выбросов на 1 млрд вон (897 тыс. долларов) ВВП упал до 354 тонн, что является самым низким показателем с момента начала сбора правительством данных о выбросах парниковых газов в 1990 году. Выбросы на душу населения упали до 12,5 тонн, что на 7,4% меньше, чем в 2019 году.