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Политика

Словения планирует открыть своё посольство в РК

Write: 2021-06-08 14:19:17Update: 2021-06-08 14:20:31

Словения планирует открыть своё посольство в РК

Photo : YONHAP News

Словения планирует открыть к концу этого года своё посольство в РК. Об этом сообщил министр иностранных дел Словении Анзе Логар в ходе состоявшихся 8 июня в Сеуле переговоров со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном.  Он отметил, что открытие посольства поможет углублению двустороннего сотрудничества. В настоящее время Словения имеет посольства в Китае, Японии и Индии. РК также не имеет посольства в Словении, а посольство в Австрии одновременно выполняет функции миссии в Словении. На переговорах Логар выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в таких областях как туризм, сославшись на высокий спрос на поездки в его страну со стороны южнокорейцев. В свою очередь, Чон Ый Ён отметил важность сотрудничества со Словенией, которая во втором полугодии будет председателем ЕС. 
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