Лидер оппозиционной партии оштрафован за нарушение закона о выборах

Photo : YONHAP News

8 июня Центральный окружной суд Сеула признал лидера оппозиционной Открытой демократической партии Чхве Ган Ука виновным в нарушении Закона о выборах должностных лиц, приговорив его к штрафу в размере 800 тыс. вон (720 долларов). В решении суда говорится, что политик своими действиями мог помешать избирателям принять справедливое и разумное решение во время парламентских выборов в прошлом году. Он признан виновным в распространении ложной информации, подделав свидетельство о прохождении стажировки в его юридической фирме сыном бывшего министра юстиции Чо Гука. Несмотря на судебное решение, Чхве Ган Ук сохранил мандат депутата Национального собрания. Согласно закону, должностные лица отстраняются от должности при наложении штрафа на сумму более 1 млн вон за нарушение избирательного законодательства.