Уровень занятости в РК продолжает расти

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В мае численность занятого населения увеличилась на 619 тыс. человек в годовом исчислении, составив 27,5 млн человек. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления от 9 июня. Показатель сокращался на протяжении 1 года в связи с распространением COVID-19. Однако с марта 2021 года отметка растёт на протяжении трёх месяцев подряд. Уровень занятости среди южнокорейцев старше 15 лет составил 61,2%, что на 1% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Занятость среди молодых людей от 15 до 29 лет составила 44,4%. Количество безработных сократилось на 130 тыс. человек в годовом исчислении до 1 млн 148 тыс. человек. Уровень безработицы понизился на 0,5% до 4,0%. Численность экономически неактивного населения сократилась на 196 тыс. человек, составив 16 млн 351 тыс. человек.