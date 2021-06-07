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Политика

Замминистра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон прибыл в США

Write: 2021-06-09 10:16:48Update: 2021-06-09 18:35:49

Photo : YONHAP News

Первый заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон прибыл в Вашингтон для обсуждения вопросов сотрудничества, зафиксированных  в совместном заявлении, которое принято по итогам южнокорейско-американского саммита 21 мая. В ходе встречи с журналистами в международном аэропорту имени Даллеса Чхве Чжон Гон сказал, что прибыл в США для переговоров с помощником госсекретаря Уэнди Шерман. Известно, что стороны намерены обсудить региональные вопросы, в том числе ситуацию на Корейском полуострове. «Некоторые меры по реализации договорённостей, уже принимаются. В ходе переговоров мы постараемся найти области, в которых можно ускориться»,- заявил Чхве Чжон Гон.  Стоит отметить, что с 1999 по 2000 год Уэнди Шерман занимала должность координатора политики госдепартамента по Северной Корее. 16 апреля Чхве Чжон Гон и Уэнди Шерман провели телефонные переговоры, в ходе которых договорись о личной встрече. Коснувшись возможности проведения трёхсторонней встречи глав РК, США и Японии в рамках саммита Большой семёрки, который состоится в Великобритании с 11 по 14 июня, Чхве Чжон Гон сказал, что Сеул открыт для диалога с партнёрами. Хотя официальная встреча лидеров трёх стран не запланирована, РК будет активно искать возможность диалога с лидерами США и Японии. Заявление заместителя главы южнокорейского внешнеполитического ведомства прозвучало на следующий день после того, как советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не исключил возможности трёхсторонней встречи, хотя её и нет в планах. В рамках мероприятий с ограниченным числом участников «возможно практически всё»,- отметил он.
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