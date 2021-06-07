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В РК прибыла очередная партия вакцины Pfizer

Write: 2021-06-09 10:51:06Update: 2021-06-09 10:59:13

В РК прибыла очередная партия вакцины Pfizer

Photo : YONHAP News

9 июня в РК прибыла партия вакцин производства компании Pfizer - 650 тыс. доз. Поставка вакцины осуществляется в рамках соответствующего договора правительства РК и компании Pfizer. Всего компания обязуется предоставить 66 млн доз, из которых 7 млн должны быть поставлены в первом полугодии. К настоящему моменту, в РК доставлено 5 млн 50 тыс. доз. Ещё 1 млн 950 тыс. доз будут доставлены в течение июня. В настоящее время Pfizer используется для вакцинирования пожилого населения в возрасте старше 75 лет. С 15 по 26 июня препаратом будут вакцинированы работники медицинских учреждений и аптек, а также полиция, пожарные, воспитатели детских садов, начальных школ и другие в возрасте до 30 лет. В общей сложности правительство РК заключило контракты на поставки 193 млн доз вакцины против COVID-19 от Pfizer, Moderna, Novamax, AstraZeneca и Janssen. 
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