Первой дозой вакцины от COVID-19 привито 17,9% населения РК

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По состоянию на конец суток 8 июня, в общей сложности 9 млн 200 тыс. жителей РК или 17,9% населения страны привиты первой дозой вакцины от COVID-19, в том числе, 714.384 человека за минувшие сутки. 2 млн 320 тыс. человек, или 4,5% населения, вакцинированы полностью. С начала этой недели вакцинируются пожилые люди в возрасте 60-64 лет и военнослужащие в возрасте до 30 лет. Войска резерва и гражданской обороны, сотрудники МИД и министерства обороны начнут прививаться вакциной Janssen производства компании Johnson & Johnson с 10 июня. Вакцина Moderna начнёт применяться со следующей недели. Зарегистрированы в общей сложности 38.242 случая осложнений после вакцинации, в том числе, 94,8% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 222 вакцинированных умерли, в том числе, 14 – за последние двое суток, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 8 июня в стране зарегистрированы 602 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 145.692. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 1.977 человек. Коэффициент смертности 1,36%. За минувшие сутки 762 человека выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 136.174 человека. Проходят лечение 7.541 человек.