В РК открылся Кинологический учебный центр Всемирной таможенной организации

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8 июня в Центре профессиональной подготовки Таможенного управления РК открылся Кинологический учебный центр (RDTC) Азиатско-Тихоокеанского региона Всемирной таможенной организации (ВТО). В этот день в бесконтактном режиме состоялась торжественная церемония начала работы данного учреждения, а также рабочий семинар по вопросу подготовки служебных собак. На трёхдневном онлайн-семинаре 35 представителей 19 стран АТР делятся методами обучения, а также навыками работы со служебными собаками. Глава Таможенного управления РК Им Чжэ Хён отметил, что южнокорейское таможенное ведомство будет укреплять международное сотрудничество через активное взаимодействие с профильными органами разных стран. Региональные кинологические учебные центры ВТО отвечают за вопросы подготовки служебных собак, развитие обучающих программ, а также обмен информацией между членами организации.