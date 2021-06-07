РК на 9 месте по прибыли от инвестиций в биткойн

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РК заняла 9-е место в рейтинге стран мира по объёму прибыли, полученной в прошлом году от инвестиций в криптовалюту биткойн. Общая прибыль южнокорейцев составила примерно 400 млн долларов. По этому показателю РК находится на одном уровне с Украиной, Нидерландами, Канадой и Вьетнамом. Первое место в рейтинге заняли США - 4,1 млрд долларов. Американский новостной канал Fox Business сообщил, что многим инвесторам в биткойн удалось получить большую выгоду, так как в середине октября прошлого года цена биткойна взлетела с 11 до 30 тыс. долларов за одну единицу. Согласно данным сайта CoinDesk, цена биткойна в этом году значительно выросла, достигнув в апреле рекордного уровня в 64 тыс. долларов. Однако затем отметка снизилась вдвое. Этому способствовали попытки правительств США и Китая ужесточить контроль за сделками с биткойном и другие факторы дестабилизации рынка криптовалюты. По состоянию на утро 9 июня цена на биткойн держалась на уровне в 33 тыс. долларов.