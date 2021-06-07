Главная военная прокуратура продолжает расследование самоубийства сержанта ВВС

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В рамках расследования дела о самоубийстве женщины-сержанта ВВС, подвергшейся сексуальным домогательствам, 9 июня следователи главной военной прокуратуры провели обыски в служебных помещениях прокуратуры военно-воздушных сил. Её сотрудников подозревают в том, что они не провели надлежащего расследования сразу после того, как жертва сообщила о домогательствах. Члены семьи пострадавшей утверждают, что следователи прокуратуры ВВС не начали немедленное расследование и пытались замять дело о сексуальных домогательствах, убеждая потерпевшую прийти к мировому соглашению с преступником. Семья также обвиняет государственного адвоката в том, что он не помог жертве должным образом. Накануне были допрошены двое начальников потерпевшей, которые на прошлой неделе были освобождены от своих обязанностей за попытку уговорить жертву отказаться от подачи жалобы, а также техник-сержант, который управлял автомобилем, в котором произошёл инцидент. Инцидент в ВВС вызвал большой общественный резонанс.