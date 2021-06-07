Профсоюз работников служб доставки объявил забастовку

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8 июня работники служб доставки, входящие в профсоюз, приняли решение начать забастовку, так как их переговоры с правительством и логистическими фирмами не привели к какому-либо результату. Профсоюз, насчитывающий 6.500 человек, заявил, что с 9 июня около 2.100 человек начали бессрочную забастовку. Профсоюз ведёт переговоры о сроках полной реализации январской договорённости, в соответствии с которой логистические компании согласились нанять дополнительных работников для сортировки посылок, чтобы освободить от этой работы курьеров. Однако компании требуют отсрочки выполнения договорённости на один год. 8 июня члены профсоюза отказались сортировать посылки и начали работу на 2 часа позже, доставляя только отсортированные посылки. Работники службы доставки сортируют посылки перед доставкой без дополнительной оплаты, что является основной причиной их продолжительного рабочего дня. В прошлом году из-за переутомления умерли 16 водителей-курьеров.