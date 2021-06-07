Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

Профсоюз работников служб доставки объявил забастовку

Write: 2021-06-09 13:03:38Update: 2021-06-09 13:04:56

Профсоюз работников служб доставки объявил забастовку

Photo : YONHAP News

8 июня работники служб доставки, входящие в профсоюз, приняли решение начать забастовку, так как их переговоры с правительством и логистическими фирмами не привели к какому-либо результату. Профсоюз, насчитывающий 6.500 человек, заявил, что с 9 июня около 2.100 человек начали бессрочную забастовку. Профсоюз ведёт переговоры о сроках полной реализации январской договорённости, в соответствии с которой логистические компании согласились нанять дополнительных работников для сортировки посылок, чтобы освободить от этой работы курьеров. Однако компании требуют отсрочки выполнения договорённости на один год. 8 июня члены профсоюза отказались сортировать посылки и начали работу на 2 часа позже, доставляя только отсортированные посылки. Работники службы доставки сортируют посылки перед доставкой без дополнительной оплаты, что является основной причиной их продолжительного рабочего дня. В прошлом году из-за переутомления умерли 16 водителей-курьеров. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >