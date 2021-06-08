Президент РК побывает в Великобритании, Австрии и Испании

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11 июня президент РК Мун Чжэ Ин отправится в зарубежную поездку, в ходе которой примет участие в саммите Большой семёрки в Великобритании, нанесёт государственные визиты в Австрию и Испанию. Как сообщили 9 июня в администрации главы государства, с 11 по 13 июня он будет принимать участие в саммите Большой семёрки, который пройдёт в курортном городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании, в качестве гостя. Мун Чжэ Ин примет участие в обсуждении таких вопросов как поставки вакцин и укрепление потенциала глобальной системы здравоохранения, открытое общество и экономика, сотрудничество в распространении ценностей открытого общества, изменение климата и окружающая среда. С 13 по 15 июня южнокорейский лидер будет находиться в Вене, где проведёт переговоры на высшем уровне с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и премьер-министром Себастьяном Курцем. Это первый визит президента РК в Австрию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1892 году. На период с 15 по 17 июня запланирован визит Мун Чжэ Ина в Мадрид, где он проведёт саммит с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Будет обсуждаться сотрудничество в борьбе с коронавирусом и в экономике. В программе визита также участие в государственном ужине, который устроит король Испании Филиппе VI. Возвращение южнокорейского президента на родину планируется 18 июня.