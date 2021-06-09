Первой дозой вакцины от COVID-19 привито 19,1% населения РК

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По состоянию на конец суток 9 июня, в общей сложности 9 млн 790 тыс. жителей РК или 19,91% населения страны привиты первой дозой вакцины от COVID-19. 2 млн 349 тыс. человек, или 4,6% населения, вакцинированы полностью. 10 июня вакциной Janssen производства компании Johnson & Johnson начали прививать войска резерва и гражданской обороны, сотрудников МИД и министерства обороны. Janssen – четвёртая по счёту вакцина от COVID-19, применяемая в РК, после AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 9 июня в стране зарегистрированы 611 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 146.303. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 1.979 человек. Коэффициент смертности 1,35%. За минувшие сутки 539 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 136.713 человек. Проходят лечение 7.611 человек.