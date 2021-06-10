Главы МИД РК и Китая обсудили вопросы развития двусторонних отношений

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9 июня министры иностранных дел РК и Китая Чон Ый Ён и Ван И обсудили по телефону вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове, сотрудничество в решении региональных и международных проблем. Признавая важность обменов на высшем уровне для углубления и развития отношений между двумя странами, министры договорились продолжать работу по подготовке визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сеул, который может состояться после стабилизации ситуации с COVID-19. Стороны обсудили также создание специального комитета по развитию южнокорейско-китайских отношений и подготовку программы культурных обменов между РК и КНР на 2021-2022 годы. Кроме того, было решено разработать меры по активизации взаимных поездок между двумя странами, учитывая эпидемическую ситуацию. Стороны подтвердили общность целей по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению мирного режима. Чон Ый Ён выразил надежду на стабильное развитие американо-китайских отношений, подчеркнув их важность для общих целей мирового сообщества.