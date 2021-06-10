В РК растут темпы вакцинации от COVID-19

Photo : YONHAP News

10 июня в РК началась вакцинация от COVID-19 однокомпонентным препаратом Janssen войск резерва и гражданской обороны в возрасте старше 30 лет. Их численность составляет примерно 890 тыс. человек. Неиспользованные дозы вакцины будут предоставлены лицам старше 60 лет, которые стоят в очереди. Лица моложе 60 лет смогут подать заявку на неиспользованную дозу через интернет и мобильные приложения. Со следующей недели начнётся вакцинация работников социально важных сфер услуг, учителей и медицинского персонала в возрасте от 20 до 29 лет препаратами Pfizer. С ростом темпов вакцинации, которые сейчас достигают 700-800 тыс. человек в сутки, ожидается, что 10 июня число лиц, получивших первую дозу, превысит 10 млн человек. Карантинные власти предупреждают о важности соблюдения мер предосторожности после вакцинации.