Разбор завалов рухнувшего здания в Кванчжу продолжается

Photo : YONHAP News

В городе Кванчжу продолжается разбор завалов рухнувшего здания и поиски людей, которые могут находиться под обломками. Пятиэтажное здание обрушилось в процессе работ по его сносу 9 июня в 16:22. Обломки завалили автобус, который в этот момент находился на остановке рядом со строительной площадкой. Подтверждена гибель девяти человек, восемь человек получили серьёзные ранения и были доставлены в близлежащие больницы. Первоначально предполагалось, что под завалами оказались также две легковые машины, но после просмотра записей с камер наружного наблюдения выяснилось, что они покинули место происшествия за несколько секунд до обрушения здания. Первым сообщил властям о происшествии владелец магазина, расположенного через дорогу от строительной площадки. Полиция создала специальную следственную группу по выяснению причин катастрофы.