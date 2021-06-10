Судостроители РК вновь лидируют по заказам на мировом рынке

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В мае южнокорейские судостроители вновь заняли первое место в мире по объёму новых заказов. Согласно данным, предоставленным исследователем мирового рынка судостроения Clarkson Research Service, в указанный период общемировой показатель составил 60 судов или 1 млн 270 тыс. компенсированных брутто-тонн (CGT). Южнокорейские верфи получили новые заказы на 24 судна объёмом 440 тыс. CGT или 35% мирового объёма. При таких условиях лидером является Китай – 56%. Однако, из-за процедуры учёта новых данных представленная статистика не включает в себя заказы ещё на 16 судов объёмом 980 тыс. CGT, которые были получены южнокорейскими компаниями в конце мая. Если учесть эти данные, указанные в детальном отчёте Orderbook Clarkson Research Service, то общий южнокорейский показатель составит 1 млн 420 тыс. CGT - 59% общемирового объёма заказов. Таким образом, РК вырывается в лидеры. Согласно Orderbook, в период с января по май мировой объём заказов составил 19 млн 70 тыс. CGT. Доля Китая составила 47%, РК - 44%. Объём заказов южнокорейских компаний вырос на 662% в годовом исчислении, составив 8,3 млн CGT или 212 судов. Это максимальный объём за указанный период с 2008 года.