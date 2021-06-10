Премьер-министр Австрии высоко оценил инновационный потенциал РК

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Премьер-министр Австрии Себастьян Курц назвал РК «инновационной страной» и заявил о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами. Такое мнение он высказал в письменном интервью южнокорейскому агентству Ёнхап в преддверии визита президента РК Мун Чжэ Ина в Австрию. Это будет первый официальный визит южнокорейского лидера в Вену с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1892 году. Мун Чжэ Ин посетит Австрию в период с 13 по 15 июня и встретится с премьер-министром Себастьяном Курцем и президентом Александром ван дер Белленом. Курц и ранее давал высокую оценку инновационному потенциалу РК и высказывался за расширение сотрудничества. В августе прошлого года в одном из публичных выступлений он назвал РК «инновационной страной с сильной экономикой», поставив в один ряд со Швейцарией, Израилем и ОАЭ. Он также заявил о намерении заключить соглашение о стратегическом партнёрстве. В интервью Курц повторил, что РК является для Австрии ценным партнёром в области науки и технологий, и упомянул, что между двумя странами подписано более 90 соглашений в области исследований, а также ведётся сотрудничество в области фундаментальных наук. Он выразил благодарность РК за регулярный обмен информацией по вопросу борьбы с распространением COVID-19.