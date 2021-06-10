Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты более 10 млн человек

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 11 часов утра 10 июня в общей сложности 10 млн 60 тыс. человек или 19,6% населения страны привиты первой дозой вакцины от COVID-19. Таким образом, план вакцинировать до конца июня не менее 14 млн человек, или четверть населения, вполне реален. Достичь коллективного иммунитета первоначально планировалось в ноябре, но появились надежды достичь этой цели раньше. 10 июня вакциной Janssen производства компании Johnson & Johnson начали прививать войска резерва и гражданской обороны, сотрудников МИД и министерства обороны. Janssen – четвёртая по счёту вакцина от COVID-19, применяемая в РК, после AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Со следующей недели начнётся применение вакцины Moderna. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 9 июня в стране зарегистрированы 611 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 146.303. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 1.979 человек. Коэффициент смертности 1,35%. 11 июня правительство объявит о режиме социального дистанцирования на предстоящие три недели. В столичном регионе, включающем города Сеул и Инчхон, провинцию Кёнгидо, а также в провинции Чечжудо, городе Чхунчхоне провинции Канвондо и городе Ульсане действует второй уровень, а в остальных регионах страны – уровень 1,5. Запрещены мероприятия с участием более четырёх человек. Поскольку распространение инфекции не замедляется, нынешний режим скорее всего будет продлён.