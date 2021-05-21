Текущие меры социального дистанцирования продлены до 4 июля

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Правительство РК приняло решение сохранить текущий уровень социального дистанцирования ещё на три недели, до 4 июля. В столичном регионе, где проживает около половины населения страны, в городе Тэгу и провинции Чечжудо действует второй уровень, а в остальных регионах страны – уровень 1,5 социального дистанцирования. По-прежнему по всей стране запрещены мероприятия с участием более четырёх человек. Между тем, принято решение о поэтапном снятии ограничений на проведение спортивных и культурных мероприятий. Ранее власти объявили, что, начиная с июля, рестораны, кафе, караоке и другие развлекательные заведения столичного региона смогут работать до полуночи, то есть, на два часа дольше, чем сейчас. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 10 июня в стране зарегистрированы 556 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 146.859. С конца марта среднесуточное число вновь выявленных инфицированных превышает 400, и признаков спада нет. По состоянию на начало суток 11 июня, в общей сложности 10 млн 560 тыс. человек или 20,6% населения страны привиты первой дозой вакцины от COVID-19. Полностью вакцинированы 2 млн 630 тыс. человек или 5,1%.