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Политика

Малый бизнес призывает курьеров прекратить забастовку

Write: 2021-06-11 15:34:45Update: 2021-06-11 15:49:33

Малый бизнес призывает курьеров прекратить забастовку

Photo : YONHAP News

11 июня Союз мелких предпринимателей РК призвал членов профсоюза служб доставки отменить забастовку и решать споры с работодателями путём диалога. В заявлении союза выражено полное согласие с позицией профсоюза о необходимости найма дополнительных работников для сортировки посылок, что позволит освободить от этой работы курьеров. Одновременно указывается, что забастовка работников служб доставки наносит непоправимый ущерб мелким предпринимателям и потребителям. Особенно это касается предпринимателей, которые торгуют через интернет и другие бесконтактные средства, отправляя товары клиентам через службы доставки. Союз призывает правительство выступить в качестве посредника, оказав содействие в выполнении договорённостей между курьерами и логистическими компаниями об автоматизации сортировки посылок. Ранее, 9 июня профсоюз сотрудников служб доставки объявил бессрочную забастовку, объясняя это тем, что логистические компании отказываются выполнять ранее достигнутые договорённости об улучшении условий работы курьеров. В прошлом году из-за переутомления умерли 16 водителей-курьеров. 
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