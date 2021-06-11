Большая семёрка призывает к полной денуклеаризации Корейского полуострова

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13 июня страны Большой семёрки приняли совместное заявление, в котором призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова и поприветствовали приверженность Вашингтона дипломатическому взаимодействию с Пхеньяном. Они потребовали «поддающегося проверке и необратимого» отказа Пхеньяна от программ в области оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Страны Большой семёрки призвали Северную Корею возобновить диалог с мировым сообществом, одновременно потребовав от Пхеньяна уважать права человека и немедленно решить вопрос о похищениях граждан других стран. В документе также подчёркивается важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, содержится призыв к Китаю «уважать права человека и основные свободы», особенно в связи с неурегулированными противоречиями в области прав человека в Синьцзяне и Гонконге. В саммите Большой семёрки, проходившем с 11 по 13 июня в Великобритании, в качестве гостей принимали участие лидеры РК, Австралии, Индии и ЮАР. В рамках саммита президент РК Мун Чжэ Ин «обменялся приветствиями» с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга. В сообщении в социальных сетях Мун Чжэ Ин назвал эту краткую встречу «драгоценным событием, которое может послужить новым началом в отношениях между РК и Японией».