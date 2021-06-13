Южнокорейский епископ назначен на высокий пост в Ватикане

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Папа Римский Франциск назначил южнокорейского епископа Лаццаро Ю Хын Сика новым префектом Конгрегации по делам духовенства. Об этом сообщила 11 июня пресс-служба Ватикана. 69-летний Ю Хын Сик, глава католической епархии города Тэчжона, также назначен архиепископом. Он стал первым южнокорейцем, назначенным на должность секретаря Ватикана. Конгрегация осуществляет надзор за священниками и дьяконами, не принадлежащими к религиозным орденам, которых насчитывается более 400 тыс. человек по всему миру, а также за католическими учебными заведениями. Ю Хын Сик один из немногих южнокорейских священников, которые поддерживают тесные связи с Папой Франциском. Они познакомились во время Всемирного дня молодёжи в Рио-де-Жанейро в 2013 году. Папа посетил Южную Корею в 2014 году по приглашению Ю Хын Сика. В интервью агентству Ёнхап новый префект Конгрегации по делам духовенства обещал помогать Папе Франциску, католическим священникам во всем мире и управлять католическими семинариями». Он планирует отправиться в Рим в конце июля, чтобы вступить в должность, заменив итальянского кардинала Бениамино Стеллу. Как сообщили в администрации главы государства, президент РК Мун Чжэ Ин поздравил Лаццаро Ю Хын Сика с назначением на высокую должность в Ватикане. В поздравительной телеграмме президент отметил, что это назначение – «хорошая новость не только для Корейской католической церкви, но и для всей страны, потому что это повысило национальный статус».