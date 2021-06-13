МИД РК: Токио отменил переговоры между лидерами РК и Японии

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Официальный Токио в одностороннем порядке отменил согласованные переговоры между президентом РК Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга в рамках саммита Большой семёрки в Великобритании из-за плановых учений вооружённых сил РК по обороне островов Токто в Восточном море. Об этом сообщил 14 июня на условиях анонимности представитель министерства иностранных дел РК, отметив, что факт отмены переговоров «вызывает сожаление». Накануне встречи Большой семёрки Сеул приложил все возможные усилия для организации первой личной встречи между лидерами двух соседних стран в рамках усилий по решению давно назревших проблем принудительного труда и сексуального рабства в японской армии во время Второй мировой войны,- добавил представитель МИД. Как сообщило агентство Киодо цусин, Ёсихидэ Суга заявил, что саммит с Мун Чжэ Ином вряд ли возможен до тех пор, пока не будут урегулированы исторические споры.