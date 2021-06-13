Поддержка оппозиционной партии Сила народа продолжает расти

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Поддержка основной оппозиционной партии Сила народа продолжает расти. Как полагают эксперты, этому способствует избрание лидером партии молодого политика Ли Чжун Сока. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 7 по 11 июня агентством Realmeter среди 2.512 взрослых жителей страны, партию Сила народа поддерживают 39,1% респондентов. Это на 1,1% больше, чем неделю назад. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро сократился за тот же период на 0,5%, составив 29,2%. Уровень поддержки Народной партии составляет 6,7%, Открытой демократической партии – 6%, Партии справедливости - 3,9%, Между тем, уровень поддержки политики действующего президента страны Мун Чжэ Ина увеличился за неделю на 0,2%, составив 38,5%. Уровень неодобрения сократился за тот же период на 0,3%, составив 57,6%. Погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%.