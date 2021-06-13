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Политика

Мун Чжэ Ин: РК внесёт вклад в мировые поставки вакцин

Write: 2021-06-14 12:57:29Update: 2021-06-14 12:58:15

Мун Чжэ Ин: РК внесёт вклад в мировые поставки вакцин

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин обещал помочь странам с низкими доходами получить вакцины от COVID-19. Выступая 12 июня на сессии по вопросам здравоохранения в рамках саммита Большой семёрки, он подчеркнул необходимость быстрого расширения поставок вакцин для обеспечения «равноправного доступа» к ним ради преодоления пандемии. Он обнародовал план Сеула по предоставлению грантов в размере 100 млн долларов COVAX, международной инициативе, направленной на справедливое глобальное распространение вакцин против COVID-19.  В следующем году южнокорейская сторона планирует предоставить COVAX денежные средства или материалы на сумму 100 млн долларов в качестве дополнительной помощи. Мун Чжэ Ин отметил также, что РК может сыграть роль глобального центра по производству вакцин, поскольку она имеет достаточные производственные мощности для биологических препаратов и лекарств. 
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