Мун Чжэ Ин: РК внесёт вклад в мировые поставки вакцин

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Президент РК Мун Чжэ Ин обещал помочь странам с низкими доходами получить вакцины от COVID-19. Выступая 12 июня на сессии по вопросам здравоохранения в рамках саммита Большой семёрки, он подчеркнул необходимость быстрого расширения поставок вакцин для обеспечения «равноправного доступа» к ним ради преодоления пандемии. Он обнародовал план Сеула по предоставлению грантов в размере 100 млн долларов COVAX, международной инициативе, направленной на справедливое глобальное распространение вакцин против COVID-19. В следующем году южнокорейская сторона планирует предоставить COVAX денежные средства или материалы на сумму 100 млн долларов в качестве дополнительной помощи. Мун Чжэ Ин отметил также, что РК может сыграть роль глобального центра по производству вакцин, поскольку она имеет достаточные производственные мощности для биологических препаратов и лекарств.