Сеул призывает Пхеньян откликнуться на призывы к переговорам

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Сеул призывает Пхеньян уважать дух межкорейского примирения и откликнуться на приглашение к диалогу в преддверии 21-й годовщины первого межкорейского саммита. Об этом заявила 14 июня на брифинге в Сеуле представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Чжон Чжу. Она напомнила, что 15 июня исполнится 21 год со дня подписания межкорейской декларации по итогам первого саммита лидеров Юга и Севера Ким Дэ Чжуна и Ким Чен Ира. «Правительство РК будет продолжать выполнять договорённости с Севером, в том числе Декларацию от 15 июня, и делать всё возможное, чтобы продвигать мирный процесс на Корейском полуострове», - добавила Ли Чжон Чжу. Она назвала принятие Декларации от 15 июня историческим событием, открывшим новую эру примирения между двумя Кореями и заложившим основу для мирного процесса на Корейском полуострове.