Полупроводники и дисплеи продолжают стимулировать экспорт продукции ICT

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По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий РК, экспортные поставки продукции информационно- коммуникационных технологий (ICT) составили в мае этого года 17 млрд 730 млн долларов, что на 27,4% больше, чем годом ранее. Столь благоприятным показателям способствовал высокий спрос на полупроводники, дисплеи и мобильные телефоны на фоне признаков восстановления мировой экономики. Экспорт полупроводников вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 10 млрд 100 млн долларов, что является максимальным показателем с ноября 2018 года. Поставки дисплеев выросли на 38,7% до 1 млрд 780 млн долларов. Экспорт мобильных телефонов и запчастей к ним вырос на 43% по сравнению с прошлым годом до 1 млрд 40 млн долларов. Импорт продукции ICT составил в прошлом месяце 10 млрд 510 млн долларов, что на 17,7% больше, чем годом ранее, в результате чего профицит торгового баланса в данной сфере составил 7 млрд 220 млн долларов.