GAVI: Северная Корея получит вакцины против COVID-19 из США

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Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) не исключает, что часть вакцин против COVID-19, пожертвованных США, будут получены Северной Кореей. По стандартам GAVI, Северная Корея входит в число стран со средним и низким уровнем доходов, которым правительство США обещало отправить вакцины, в частности, около 500 млн доз, закупленных у Pfizer, для распределения среди 92 государств. В их число включена Северная Корея. Ранее США обещали пожертвовать 80 млн доз вакцин, в том числе, 60 млн доз AstraZeneca и 20 млн доз Pfizer, Moderna и Janssen. Однако они заявляли, что не собираются отправлять вакцины в Северную Корею. Между тем, Пхеньян считает недопустимым, что одни страны создают чрезмерные запасы вакцин, в то время как другие страдают от их нехватки. В заявлении, представленном на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходила в конце мая, Северная Корея призвала организацию помочь добиться справедливого распределения вакцин по всему миру.