Консорциум во главе с Ssang Bang Wool - единственный претендент на покупку авиакомпании Eastar Jet

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Консорциум во главе с компанией-производителем нижнего белья Ssang Bang Wool подал заявку на приобретение проблемного бюджетного авиаперевозчика Eastar Jet, став единственным претендентом на покупку. Как сообщили источники в отрасли, в консорциум входит также компания Kanglim - производитель промышленного оборудования. Другие компании, проявлявшие интерес к бюджетному авиаперевозчику, в том числе, судоходная компания Pan Ocean, не подали свои заявки на участие в аукционе до крайнего срока - 15:00 14 июня. Консорциум, если он будет выбран в качестве предпочтительного участника торгов, должен провести проверку Eastar Jet в течение одной-двух недель и подписать в июле сделку по покупке компании, которая в настоящее время находится под внешним управлением. В феврале этого года суд по делам о банкротстве одобрил процесс корпоративной реабилитации авиаперевозчика. Компании Eastar Jet необходимо до 20 июля представить в суд план погашения долга. Её стоимость оценивается как минимум в 100 млрд вон (90 млн долларов). Ранее Eastar Jet выражала намерение получить сертификат авиаперевозчика от министерства сухопутных территорий и транспорта для возобновления внутренних рейсов в течение этого года, как только суд по делам о банкротстве примет программу реабилитации. Компания приостановила перевозки на внутренних и международных маршрутах с марта прошлого года, а в июле у неё возникли трудности с поиском стратегического инвестора, когда Jeju Air отказалась от плана по приобретению Eastar Jet на фоне затянувшейся пандемии COVID-19.