Мун Чжэ Ин: Если Пхеньян согласится, Сеул поставит ему вакцины против COVID-19

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Если Пхеньян согласится, Сеул поставит ему достаточное количество вакцин против COVID-19. Об этом завил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 14 июня в Вене на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Он отметил также, что РК сможет стать глобальным центром производства вакцин. В этом случае Северная Корея станет одним из основных партнёров. США активно поддерживают гуманитарное сотрудничество Сеула с Пхеньяном. Если межкорейское сотрудничество расширится, это будет способствовать диалогу между Северной Кореей и США, - добавил Мун Чжэ Ин. Австрийский лидер поддержал точку зрения своего южнокорейского коллеги, подчеркнув, что страны мира должны приложить совместные усилия, чтобы положить конец пандемии. По его словам, важно, чтобы все страны получили вакцины, и Северная Корея не является исключением. В ходе саммита Мун Чжэ Ин и Александр Ван дер Беллен обсудили двусторонние отношения и изменение климата. Они договорились продолжить сотрудничество в сферах науки и технологий, добиваться нулевых выбросов углерода. Южнокорейский лидер обратился к Австрии, мировому лидеру в области разоружения и нераспространения, за поддержкой мирного процесса на Корейском полуострове. Президент Австрии подтвердил готовность сотрудничать в этом направлении. После саммита в присутствии лидеров двух стран состоялось подписание соглашений об избежании двойного налогообложения и культурном сотрудничестве. В тот же день южнокорейский лидер встретился с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. В ходе встречи была достигнута договорённость о повышении уровня двусторонних связей до «стратегического партнёрства», активизируя сотрудничество в различных областях политики, экономики, науки и технологий, культуры и искусства. Они также договорились расширять сотрудничество в ответ на изменение климата и в экологически чистых отраслях, включая электромобили.