Первой дозой вакцины от COVID-19 привито 24,5% населения РК

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По состоянию на конец суток 14 июня, в общей сложности 12 млн 560 тыс. жителей РК или 24,5% населения страны привиты первой дозой вакцины от COVID-19. 3 млн 260 тыс. человек, или 6,4% населения, вакцинированы полностью. В настоящее время в стране применяются двухкомпонентные вакцины AstraZeneca и Pfizer, а также однокомпонентная вакцина Janssen. На этой неделе начнётся вакцинация медицинских работников в возрасте до 30 лет двухкомпонентным препаратом Moderna. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 14 июня в стране зарегистрированы 374 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 148.647. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 1.992. Выписаны из стационаров по окончании лечения 711 человек. Вылечились в общей сложности 139.733 человека.