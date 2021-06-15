В РК проходят учения по обороне островов Токто

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15 июня военно-морские силы и морская полиция РК проводят учения по обороне островов Токто в Восточном море. Их программа составлена таким образом, чтобы свести к минимуму личные контакты военнослужащих в условиях пандемии COVID-19. Как сообщил представитель штаба ВМС, «в ходе учений отрабатывается отражение внешней угрозы территории, людям и имуществу». Данные учения проводятся с 1986 года, а с 2003 года они начали проводиться дважды в год - в июне и декабре. В знак протеста против нынешних учений Токио отменил согласованные переговоры между президентом РК Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга в рамках саммита Большой семёрки в Великобритании. Отношения между Сеулом и Токио в последние годы находились на одном из самых низких уровней в истории из-за исторических и дипломатических проблем, которые перекинулись на экономическую и военную сферы. Япония неоднократно предъявляла территориальные претензии к островам Токто, хотя РК контролирует их с момента освобождения от японского колониального господства в 1945 году.