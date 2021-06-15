Сеул призывает Пхеньян восстановить межкорейские каналы связи

Photo : YONHAP News

Межкорейские каналы связи должны быть немедленно восстановлены без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил 15 июня представитель министерства по делам воссоединения РК, отметив, что каналы связи являются наиболее важным средством коммуникации, и две Кореи неоднократно договаривались их поддерживать. Призыв прозвучал в связи с тем, что на этой неделе исполняется год с момента разрыва всех коммуникаций между Югом и Севером. 16 июня прошлого года Пхеньян пообещал разорвать все линии связи с Югом и взорвал межкорейский пункт оперативной связи в приграничном городе Кэсоне, выступая против пропагандистских листовок, которые южнокорейские общественные организации отправляли через границу на Юг. С тех пор отношения между Сеулом и Пхеньяном заморожены, поскольку Север не отвечает на предложения о переговорах и возобновлении сотрудничества.