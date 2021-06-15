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Корея: Юг-Север

Сеул призывает Пхеньян восстановить межкорейские каналы связи

Write: 2021-06-15 12:07:41Update: 2021-06-15 12:09:14

Сеул призывает Пхеньян восстановить межкорейские каналы связи

Photo : YONHAP News

Межкорейские каналы связи должны быть немедленно восстановлены без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил 15 июня представитель министерства по делам воссоединения РК, отметив, что  каналы связи являются наиболее важным средством коммуникации, и две Кореи неоднократно договаривались их поддерживать. Призыв прозвучал в связи с тем, что на этой неделе исполняется год с момента разрыва всех коммуникаций между Югом и Севером. 16 июня прошлого года Пхеньян пообещал разорвать все линии связи с Югом и взорвал межкорейский пункт оперативной связи в приграничном городе Кэсоне, выступая против пропагандистских листовок, которые южнокорейские общественные организации отправляли  через границу на Юг.  С тех пор отношения между Сеулом и Пхеньяном заморожены, поскольку Север не отвечает на предложения о переговорах и возобновлении сотрудничества. 
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