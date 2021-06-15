10 военнослужащих допрошены по делу о самоубийстве сержанта ВВС

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Военная прокуратура допросила 10 военнослужащих ВВС в рамках расследования дела о самоубийстве женщины-сержанта, подвергшейся сексуальным домогательствам. Их подозревают в попытках скрыть подробности и замять дело. Около ста человек в двух подразделениях ВВС, где служила жертва, прошли внутренние проверки. Некоторые из них также могут быть вызваны на допрос. По данным прокуратуры, семь из десяти допрошенных служат в 15-м авиакрыле специальных операций. Они подозреваются в причинении жертве «вторичного вреда» в виде словесных оскорблений после насильственных действий. Остальные трое – из 20-го истребительного авиакрыла, где на момент инцидента служила пострадавшая. После подачи заявления о сексуальных домогательствах она была переведена в 15-е авиакрыло специальных операций. Спустя несколько дней после перевода она покончила жизнь самоубийством. На прошлой неделе сотрудники военной прокуратуры провели обыски в служебных помещениях штаба и подразделений ВВС. Трое военнослужащих заключены под стражу по подозрению в сексуальных домогательствах или принуждении жертвы к отзыву заявления.