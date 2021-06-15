Закон о переносе выходных дней будет рассмотрен на июньской сессии Национального собрания

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Правящая Демократическая партия Тобуро приняла решение рассмотреть поправку в закон о переносе выходных дней на июньской внеочередной сессии Национального собрания. Она предусматривает предоставление жителям страны дня отдыха в ближайший понедельник, если государственный праздник приходится на субботу или воскресенье. Сейчас данная система действует в отношении лишь трёх государственных праздников: Новый год по лунному календарю Соллаль, Осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок и День детей. Поправка предусматривает её распространение на все государственные праздники. Если она будет утверждена до конца июня, то перенос выходных дней может быть применён уже ко Дню освобождения Кореи 15 августа, затронув также День основания корейской нации 3 октября, День корейской письменности хангыль 10 октября и Рождество 25 декабря. Распространение системы переноса выходных дней на все праздники позволит повысить внутренний спрос и ускорить рост экономики. Лидер парламентской фракции правящей партии Юн Хо Чжун обещал приложить все усилия для скорейшего утверждения законопроекта. Он напомнил, что РК занимает второе место в Организации экономического сотрудничества и развития по продолжительности рабочего времени.