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Сеул и Токио обсуждают возможный визит президента РК в Японию во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые откроются 23 июля. Как пишет 15 июня японская газета «Ёмиури симбун», с соответствующей инициативой выступила южнокорейская сторона. В последний раз лидеры двух стран встречались в феврале 2018 года, когда тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ побывал на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Газета подчёркивает, что южнокорейский президент сможет использовать визит для встречи с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, хотя Токио проявляет осторожность в организации саммита, поскольку Сеул, по его мнению, не предлагает приемлемого варианта решения проблем принудительной трудовой мобилизации и сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны.