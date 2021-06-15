Финансовый регулятор требует раскрытия информации о криптовалютах

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14 июня комитет финансового контроля РК потребовал от операторов 20 криптовалютных бирж страны раскрыть информацию о виртуальных валютах, операции с которыми были прекращены, либо которые были отнесены к категории высокого риска в период с 7 по 14 июня. Требуется указать конкретные причины прекращения операций, а также указать количество инвесторов и инвестированные суммы. Большие колебания на рынке вызвало решение крупнейшей в РК криптовалютной биржи Upbit прекратить операции с некоторыми криптовалютами, принятое 11 июня. Резкие колебания цен на криптовалюты представляют определённую опасность, поэтому инвесторам может быть нанесён ущерб. Для того, чтобы выяснить общую ситуацию, финансовый регулятор запросил дополнительные данные. Это вызвало предположения, что власти пытаются уменьшить число виртуальных валют с помощью давления на криптовалютные биржи. На четырёх основных биржах РК зарегистрированы 140 виртуальных валют, в то время как в США и Европе их не более 50. Ранее в этом году криптовалютам был придан статус инвестиционного актива, который должен облагаться налогом. Начиная с 2022 года, прибыль от транзакций криптовалют будет классифицироваться как «прочий доход» и облагаться 20-процентным налогом. Контроль за рынком виртуальных активов поручен комитету финансового контроля.