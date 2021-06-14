Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Испанию

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15 июня президент Мун Чжэ Ин прибыл в Испанию с государственным визитом. По прибытии он принял участие в государственном ужине с королём Испании Филиппе VI. Стороны встретились впервые с октября 2019 года, когда испанский король побывал в Сеуле. По словам президента, несмотря на то, что РК и Испания находятся в разных концах Евразии, обе страны активно сотрудничают не только в сфере экономики, но и в сфере передовых технологий. Филиппе VI выразил признательность правительству РК за помощь в борьбе с COVID-19, а также отметил, что на ужине присутствовало большое количество представителей местных экономических кругов, что говорит об огромном интересе Испании к РК. Во время посещения мэрии Мадрида, мэр города Хосе Луис Мартинес-Алмейда подарил южнокорейскому президенту золотой ключ. Мун Чжэ Ин выразил уверенность в том, что ключ принесёт удачу РК и Корейскому полуострову. На 16 июня намечена встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны обсудят меры борьбы с COVID-19, а также таможенное и экономическое сотрудничество. Помимо этого, в повестку переговоров входят темы расширения взаимных инвестиций и сотрудничества в сфере экологичных отраслей будущего. В программе визита южнокорейского лидера в Испанию также поездка в Барселону для участия во встрече с представителями экономических кругов. Глава РК вернётся на родину 17 июня. В администрации президента выражают надежду на то, что нынешний визит в Испанию позволит укрепить двустороннее стратегическое сотрудничество, а также позволит расширить взаимодействие на мировом строительном рынке.