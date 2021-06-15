Правительство РК опубликует план по вакцинации на третий квартал

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17 июня правительство РК опубликует план вакцинации населения в третьем квартале. В нём будут подробно указаны объекты прививок, их численность и виды вакцин. В первой половине года прививались люди, входящие в группу риска. В третьем квартале начнётся вакцинация первой дозой людей в возрасте от 18 до 59 лет. Среди них первыми вакцину получат представители возрастной группы от 50 до 60 лет – около 8 млн 600 тыс. человек. В рамках подготовки к новому школьному семестру во время летних каникул, которые продлятся с июля по август, будет проводиться вакцинация сотрудников детских садов, учителей и другого персонала школ в возрасте старше 30 лет, а также учеников выпускных классов школ высшей ступени. Кроме того, в начале следующего месяца прививку получат люди старше 60 лет, а также работники жизненно важных сфер обслуживания младше 30 лет, которые по различным причинам не были вакцинированы в первом полугодии. Ранее правительство заявляло о планах к сентябрю завершить прививку первой дозой вакцины 70% населения. Это примерно 36 млн человек. Поставлена цель - создать условия формирования коллективного иммунитета к ноябрю этого года.