Президент РК обсудил сотрудничество в сфере вакцин с главой CureVac

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15 июня в рамках государственного визита в Австрию президент РК Мун Чжэ Ин провёл 20-ти минутную онлайн-встречу с главой немецкой фармацевтической компании CureVac Францем-Вернером Хаасом. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере вакцин от COVID-19. Мун Чжэ Ин отметил необходимость налаживания скорейших поставок вакцины производства CureVac не только в Европе, но и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Он призвал рассмотреть РК в качестве возможной платформы по производству вакцины в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент добавил, что объединение технологий компании CureVac в сфере лечения на основе матричной РНК (мРНК) и надёжной производственной инфраструктуры РК может приблизить победу над COVID-19. В этой связи он выразил надежду на то, что CureVac будет активно использовать возможности южнокорейских компаний. Франц-Вернер Хаас согласился с большим потенциалом РК в производстве вакцин, выразив поддержку идеи по созданию в РК глобального центра производства вакцин. Мун Чжэ Ин также встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, договорившись о сотрудничестве в сфере вакцин.