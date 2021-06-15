Дэниел Критенбринк: в основе политики США по КНДР – санкции и дипломатия

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В политике относительно КНДР необходимо одновременно осуществлять жёсткое санкционное давление и эффективную дипломатию. Об этом 15 июня заявил кандидат на пост помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Джозеф Критенбринк на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете Сената по международным отношениям. Он сказал, что будет работать над тем, чтобы в отношении КНДР применялся действенный и взвешенный дипломатический подход, а также, чтобы СК и другие страны чётко следовали резолюциям Совета Безопасности ООН. Он также отметил, что президент США Джо Байден привержен позиции о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова. Дэниел Критенбринк подчеркнул, что одной из приоритетных задач для него является снижение угрозы ядерной и ракетной программ КНДР. Отметим, что 10 июня министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Северная Корея продолжает увеличивать потенциал ядерных и баллистических ракет, создавая угрозу для союзников и партнёров Вашингтона в Азиатском регионе. Об этом говорится в письменном отчёте, который он передал в сенатский комитет по вооружённым силам перед слушаниями о военном бюджете на 2022 финансовый год. Между тем, Дэниел Критенбринк занимал должность старшего директора по делам Азии в Совете национальной безопасности Белого дома при бывшем президенте США Бараке Обаме. Администрация Джо Байдена подчёркивает важность санкций в отношении СК, принятых США и СБ ООН, одновременно выступая за прагматичный дипломатический подход.