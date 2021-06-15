Предприниматели РК и Японии выступают за активизацию сотрудничества

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В среду южнокорейские и японские бизнесмены призвали правительства двух разрешить взаимный въезд полностью вакцинированным предпринимателям, чтобы способствовать двустороннему экономическому сотрудничеству. Об этом было заявлено на состоявшейся 16 июня встрече между послом Японии Коичи Аибоcи и предпринимателями РК и Японии, которая была организована Федерацией корейских промышленников в Сеуле. В мероприятии приняли участие около 30 бизнесменов. Председатель федерации Хо Чхан Су сказал, что Сеул и Токио должны расширять экономическое сотрудничество, хотя ухудшение двухсторонних отношений привело к сокращению товарооборота почти на 12 процентов за последние два года. Хо Чхан Су также подчеркнул, что стороны могут сотрудничать по вопросам углеродной нейтральности, четвёртой промышленной революции и другим. В свою очередь, Коичи Аибоси ответил, что у обеих стран, обладающих высоким технологическим потенциалом, есть широкие возможности для сотрудничества. Посол Японии в РК также сказал, что Токио будет поддерживать обмен информацией с Сеулом о запланированном сбросе воды с аварийной АЭС Фукусима.